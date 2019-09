17 Settembre 2019

Il Comune di Lomazzo (CO) apre un avviso per l’affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, nel territorio comunale per 216 mesi. Importo: 1.148.500 euro Scadenza: 19 novembre 2019 Il bando