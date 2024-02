Affidamento dell’appalto per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2024-2025. La durata dell’appalto è stabilita in 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di appalto. Comune di Venetico (ME). Ente appaltante: Tirreno Ecosviluppo 2000 Societa’ Consortile a R.L. Importo: 12.000.000 € Scadenza: 19/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi