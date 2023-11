Affidamento della fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di Pontecurone (AL), per l’anno 2024. Dal 1/1/2024 al 31/12/2024. Importo: 55.000 € Scadenza: 28/11/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus