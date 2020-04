22 Aprile 2020

Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di libero mercato per l’anno 2021 per Water Alliance – Acque di Lombardia. La gara è suddivisa su 3 lotti: bassa tensione, media e alta tensione, soggetti reseller. Importo: 136.524.104 euro Scadenza: 18 maggio 2020 Bando (zip)