31 Gennaio 2020

Lazio Ambiente SpA apre una procedura per la fornitura e posa in opera di un cogeneratore della potenza elettrica di 700 kW, per la produzione di energia elettrica da biogas da digestione anaerobica, presso l’impianto di smaltimento rifiuti di Colle Fagiolara a Colleferro. Importo: 285.000 euro Scadenza: 3 marzo 2020 Bando