17 Febbraio 2021

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale, comprensivo di posa in opera e servizio di manutenzione. Comune di Pinerolo (TO). Ente appaltante: ACEA Pinerolese Industriale S.P.A. Importo: 240.000 € Scadenza: 3/3/2021 Bando (zip) Bandi […]

Potrebbe interessarti anche: