Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati ad avanzare offerta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per gli edifici e le reti di pubblica illuminazione del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC). Importo: 230.000 € Scadenza: 20/11/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi