9 Marzo 2020

Avviso per affidamento di fornitura di energia elettrica per il periodo 1.1.2021-31.12.2021 per le sedi e i siti produttivi delle Società Umbra Acque s.p.a. e SII s.c.p.a. Inizio: 1/1/2021 – Fine: 31/12/2021. Importo: 23.200.000 euro Scadenza: 6 aprile 2020 Bando – estratto (zip)