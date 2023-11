Fornitura di energia elettrica per l’anno 2024 per le utenze di Bari e Foggia. Ente appaltante: Amiu Puglia Spa – Azienda Municipale Igiene Urbana. Importo: 3.000.000 € Scadenza: 10/11/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus