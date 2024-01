I risultati registrati nel 2023 e le stime per il 2024 per i Power Purchase Agreement (PPA) in Europa. Spagna e Germania hanno rappresentato il 51% dei 16,2 GW totali contrattati l’anno scorso. L’Italia al terzo posto. Nel 2024 i PPA entreranno in una “età dell’oro”. Autore: Pexapark Data pubblicazione: gennaio 2024 Pagine: 56 Il […]