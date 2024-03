Le raccomandazioni del think tank tedesco per un nuovo ciclo di politiche climatiche in Europa: 20 proposte di misure e soluzioni con cui accelerare la diffusione delle tecnologie pulite, nel quadro di una transizione energetica equa e condivisa con le parti sociali. Autore: Agora Energiewende Data pubblicazione: marzo 2024 Pagine: 75 Il documento è collegato […]