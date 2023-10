Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del tribunale di Termini Imerese (PA) sito in piazza F.U. di Blasi. Ente appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria. Importo: 974.444 € Scadenza: 14/11/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus