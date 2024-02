Efficientamento energetico rete pubblica illuminazione di Montecchio Maggiore (VI)

Avviso di manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori di interventi sulle reti di pubblica illuminazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici – 1° stralcio. Comune di Montecchio Maggiore (VI). Importo: 946.255 € Scadenza: 28/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]