Efficientamento energetico pubblica illuminazione nel Comune di Montefiore dell’Aso (AP)

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricevere in affidamento, mediante procedura negoziata, i lavori di efficientamento energetico con sostituzione ed ampliamento impianti di pubblica illuminazione presso il Comune di Montefiore dell’Aso (AP). Importo: 353.978 € Scadenza: 6/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus