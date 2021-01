4 Gennaio 2021

Affidamento in concessione mediante project financing con diritto di prelazione da parte del promotore, del ”SEI – Servizio Energetico Integrato” per l’efficientamento del sistema energetico di pubblica illuminazione del comune di Sant’Agata Li Battiati (CT). Durata: 12 anni. Importo: 3.213.000 € Scadenza: 11/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

