26 Febbraio 2020

Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei interventi di efficientemente energetico negli edifici pubblici a Fordongianus (OR) e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna. Importo: 172.000 euro Scadenza: 11 marzo 2020 Bando (zip)