Procedura aperta sotto soglia comunitaria, con inversione procedimentale, per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico, rifacimento delle coperture in legno, efficientamento energetico e restauro tipologico del municipio del Comune di Castel di Casio (BO). Importo: 2.035.580 € Scadenza: 26/4/2024 Bando (pdf)