Avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse per il progetto di messa in sicurezza statica, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di Casabianca nel Comune di Ponte Buggianese (PT). Importo: 1.237.737 € Scadenza: 20/5/2024