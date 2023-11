Efficientamento energetico del tribunale di Livorno

Bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di efficientamento energetico e riqualificazione dell’immobile in uso al tribunale di Livorno – via de Larderel, n. 88, per la durata di 510 giorni. Ente appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Importo: 4.209.852 € Scadenza: 28/11/2023 Bando […]