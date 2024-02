Per avere il massimo raffreddamento dei moduli FV negli impianti fotovoltaici galleggianti, e dunque una resa maggiore in termini energetici, bisogna installare i pannelli con inclinazione di 0° a 1,5 metri dalla superficie dell’acqua. I risultati di nuove simulazioni eseguite con la fluidodinamica computazionale. Autori: Ramanan C J, King Hann Lim, Jundika Candra Kurnia, Sukanta […]