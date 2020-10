26 Ottobre 2020

Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ed opere connesse avente potenza di picco pari a 996,8 kW e potenza in immissione di 875 kW, da realizzare in C/da Cacocciola nel comune di Ramacca (CT). Importo: n.d. Scadenza: 19/11/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi