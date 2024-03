Lettera di invito per conferimento dell’incarico del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica (pfte) e costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Comune di Volturara Irpina (AV). Importo: 6.557 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus