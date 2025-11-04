INFODATA ENERGIA

Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,82 $/b - Gas Eu TTF: 31,87 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Corso formazione professionale: Decarbonization Specialist

Corso formazione professionale: Decarbonization Specialist

  4 Novembre 2025

CATEGORIE:

Il corso “Decarbonization Specialist” è un percorso formativo professionalizzante progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment. Questo percorso formativo mira a formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare in ambito decarbonizzazione.

Tra gli obiettivi formativi:

• comprendere l’importanza della decarbonizzazione nel contesto della transizione energetica
• analizzare il quadro normativo europeo e nazionale per la decarbonizzazione
• conoscere le direttrici tecnologiche (e non) per la decarbonizzazione, incluse rinnovabili, efficienza energetica, CCS, idrogeno e biometano
• esplorare le opportunità e le sfide per la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate
• analizzare criticamente il mercato della decarbonizzazione in Italia e il ruolo dei principali player della filiera
• sviluppare competenze pratiche e soft, attraverso esercitazioni su Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint in contesti aziendali.

Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 8 al 12 giugno 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 17 al 19 giugno 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.

Ente: Ampere Academy

Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti

Inizio corso: 8 giugno 2026

Informazioni e costiAmpere Academy

QualEnergia.it

Il portale web che analizza mercati e scenari
per accelerare la decarbonizzazione dell'economia.


