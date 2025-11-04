Corso formazione professionale: Decarbonization Specialist

Il corso “Decarbonization Specialist” è un percorso formativo professionalizzante progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment. Questo percorso formativo mira a formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare in ambito decarbonizzazione.

Tra gli obiettivi formativi:

• comprendere l’importanza della decarbonizzazione nel contesto della transizione energetica

• analizzare il quadro normativo europeo e nazionale per la decarbonizzazione

• conoscere le direttrici tecnologiche (e non) per la decarbonizzazione, incluse rinnovabili, efficienza energetica, CCS, idrogeno e biometano

• esplorare le opportunità e le sfide per la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate

• analizzare criticamente il mercato della decarbonizzazione in Italia e il ruolo dei principali player della filiera

• sviluppare competenze pratiche e soft, attraverso esercitazioni su Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint in contesti aziendali.

Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 8 al 12 giugno 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 17 al 19 giugno 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.

Ente: Ampere Academy

Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti

Inizio corso: 8 giugno 2026

Informazioni e costi: Ampere Academy

TORNA ALL’ARCHIVIO