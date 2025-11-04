Corso formazione professionale: Energy Transition Policy Specialist

Il corso “Energy Transition Policy Specialist” è un percorso formativo professionalizzante progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment. Questo percorso formativo mira a formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica, con focus sugli aspetti normativo-regolatori.
Tra gli obiettivi:
- comprendere l’importanza della decarbonizzazione nel contesto della transizione energetica
- comprendere in modo approfondito le dinamiche della transizione energetica e il loro impatto sulla sostenibilità ambientale ed economica
- analizzare il quadro normativo europeo e nazionale relativo alla transizione energetica e alla sostenibilità
- approfondire le principali traiettorie tecnologiche che abilitano la transizione energetica, come le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
- sviluppare competenze pratiche e soft, attraverso esercitazioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e all’applicazione degli standard internazionali correlati.
Il percorso si articola in due settimane, la prima dal 21 al 25 settembre 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 30 settembre al 2 ottobre 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.
Ente: Ampere Academy
Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti
Inizio corso: 21 settembre 2026
Informazioni e costi: Ampere Academy