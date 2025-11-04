Corso formazione professionale: E-Mobility Specialist

Il corso “E-Mobility Specialist” è un percorso formativo professionalizzante progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment.
Questo percorso mira a formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare sulla mobilità elettrica e sostenibile. Tra gli obiettivi principali:
- comprendere l’importanza della decarbonizzazione del settore dei trasporti e dell’importanza, in questo contesto, del trend di elettrificazione
- analizzare il quadro normativo europeo e nazionale a supporto della mobilità elettrica e sostenibile
- conoscere le principali tecnologiche relative ai veicoli elettrici e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli
- esplorare le barriere alla diffusione della mobilità elettrica in Italia e discutere le strategie per superarle
- sviluppare competenze pratiche e soft, attraverso esercitazioni su Life Cycle Assessment (LCA) e Total Cost of Ownership (TCO) dei veicoli elettrici.
Il percorso si articola in due settimane, la prima dal 16 al 20 febbraio 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 25 al 27 febbraio 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.
Ente: Ampere Academy
Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti
Inizio corso: 16 febbraio 2026
Informazioni e costi: Ampere Academy