Rinnovabili elettriche: 40,4% (3 nov) - PUN: 104,89 €/MWh (4 nov) - Petrolio WTI: 60,82 $/b - Gas Eu TTF: 31,87 €/MWh - CO2: 81,20 €/ton
Corso formazione professionale: Circular Economy Specialist

Corso formazione professionale: Circular Economy Specialist

  4 Novembre 2025

Il corso formativo professionalizzante “Circular Economy Specialist” è progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment. Questo percorso vuole formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica e sostenibile, con un focus particolare all’economia circolare.

Tra gli obiettivi principali:

  • comprendere il contesto globale e le sfide ambientali, economiche e sociali che rendono necessaria la transizione verso un modello economico circolare
  • conoscere i principi fondamentali dell’economia circolare e i principali strumenti e modelli teorici utilizzati a livello internazionale
  • analizzare il quadro normativo europeo e nazionale, con particolare attenzione a direttive, regolamenti e piani d’azione per la circolarità
  • identificare le principali tecnologie e innovazioni – digitali, di processo e di prodotto – che abilitano modelli di produzione e consumo circolari
  • analizzare il ruolo della simbiosi industriale e della collaborazione interaziendale, comprendendone benefici, sfide e casi applicativi
  • esplorare modelli di business circolari e strumenti finanziari che supportano la transizione, collegando la performance di circolarità alla competitività aziendale.

Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 16 al 20 marzo 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 25 al 27 marzo 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.

Ente: Ampere Academy

Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti

Inizio corso: 16 marzo 2026

Informazioni e costiAmpere Academy

