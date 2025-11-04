Corso formazione professionale: Hydrogen Specialist

Il corso formativo professionalizzante “Hydrogen Specialist” è progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment. Questo percorso mira a formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare sull’ambito dell’idrogeno.
Tra gli obiettivi formativi:
- comprendere l’importanza della decarbonizzazione nel contesto della transizione energetica
- analizzare il quadro normativo europeo e nazionale sull’idrogeno, con particolare attenzione alla strategia europea e italiana e al sistema di incentivazione previsto a livello europeo (European Hydrogen Bank)
- conoscere le principali direttrici tecnologiche per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto dell’idrogeno
- comprendere il ruolo dell’idrogeno nella decarbonizzazione dei settori Hard-toAbate industriali e della mobilità, analizzando le tecnologie necessarie per l’utilizzo di questo vettore energetico
- sviluppare competenze pratiche e trasversali, attraverso esercitazioni finalizzate alla valutazione del costo di produzione dell’idrogeno in diverse configurazioni di produzione.
Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 19 al 23 ottobre 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 28 al 30 ottobre 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.
Ente: Ampere Academy
Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti
Inizio corso: 19 ottobre 2026
Informazioni e costi: Ampere Academy