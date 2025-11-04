Corso formazione professionale: Energy Storage Specialist

Il corso di formazione professionale “Energy Storage Specialist” è progettato da Ampere Transition in partnership con Greentalent, boutique di recruitment e consulenza HR specializzata nei settori Energy, Engineering & Environment. Questo percorso formativo mira a formare nuovi professionisti nel campo della transizione energetica, con un focus particolare in ambito sistemi di storage.
Tra gli obiettivi formativi:
- comprendere l’importanza dei sistemi di storage nel contesto della transizione energetica
- analizzare il quadro normativo europeo e nazionale sui sistemi di storage
- conoscere le direttrici tecnologiche per l’accumulo di energia elettrica
- analizzare criticamente il mercato globale e nazionale dei sistemi di storage, identificando i trend attuali e futuri
- esplorare la composizione della filiera dello storage, mettendo a fuoco i principali attori e i relativi ruoli
- sviluppare competenze pratiche e soft, attraverso esercitazioni sulla valutazione d’investimento in sistemi di storage.
Il percorso formativo si articola in due settimane, la prima dal 6 al 10 luglio 2026 in modalità digitale sincrona e la seconda dal 15 al 17 luglio 2026 in presenza a Milano, per un totale di 40 ore.
Ente: Ampere Academy
Destinatari dell’avviso: Imprese e Professionisti
Inizio corso: 6 luglio 2026
Informazioni e costi: Ampere Academy