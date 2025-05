Corso di laurea triennale in “Ingegneria industriale”

Il corso è articolato in tre curricula: Energia, Meccanica, Gestionale. Con questi percorsi si copre un’ampia varietà di settori quali la produzione energetica, l’industria manifatturiera, i trasporti, l’automazione di fabbrica, la produzione industriale, il settore automotive, il risparmio energetico, la pianificazione industriale, la logistica e la gestione industriale.

Si tratta di ambiti fondamentali sia per la grande sia per la piccola e media industria così come per il terziario avanzato (gestione impianti, consulenza, trasporti, grandi strutture).

Ente: Università degli Studi di Pavia

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di scuola media superiore

Apertura avviso: 15 maggio 2025

Chiusura avviso: 2 ottobre 2025

Inizio lezioni: n.d.

Informazioni: Università degli Studi di Pavia – corso

