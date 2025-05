Corso di laurea magistrale in “Inegneria per l’ambiente e il territorio”

Il corso ha come ambiti di interesse la pianificazione, progettazione e gestione di: sistemi idrici complessi; sistemi di difesa idraulica del territorio; opere di disinquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; opere per lo sfruttamento delle risorse energetiche secondo una politica sostenibile per l’ambiente e il territorio; sistemi di controllo e monitoraggio della qualità dell’ambiente nonché la valutazione degli impatti e delle compatibilità ambientali di piani e opere infrastrutturali.

Ente: Università degli Studi di Pavia

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

Apertura avviso: 15 maggio 2025

Chiusura avviso: 2 ottobre 2025

Inizio lezioni: n.d.

Informazioni: Università degli Studi di Pavia – corso

