Corso di laurea magistrale in “Ingegneria computazionale e modellistica per materiali, strutture e tecnologie sostenibili”

Il corso dura due anni: il primo prevede un percorso propedeutico su materie di base, quali meccanica, fisica, chimica e matematica ed è comune a tutti gli indirizzi del corso di Laurea. Il secondo anno invece propone percorsi differenziati, per permettere allo studente approfondimenti in diversi ambiti, tra cui: processi manifatturieri sostenibili, nonché processi rivolti alla gestione dell’energia, tra cui fotovoltaico, impianti di energia solare e di energia da biomasse, chimica verde, metodi computazionali per la chimica bio-organica, studio di problemi di sostenibilità.

Ente: Università degli Studi di Pavia

Destinatari dell’avviso: possessori del diploma di laurea

Apertura avviso: 15 maggio 2025

Chiusura avviso: 2 ottobre 2025

Inizio lezioni: n.d.

Informazioni: Università degli Studi di Pavia – corso

