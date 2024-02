La Regione Valle d’Aosta assegna contributi per l’acquisto di veicoli elettrici, biciclette a pedalata assistita, dispositivi di micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini, monowheel), stazioni di ricarica domestica. Ente appaltante: Regione Valle D’Aosta. Importo: n.d. Scadenza: 31/10/2024 Bando (pdf) Per informazioni: Regione Valle D’Aosta Bandi del giorno Archivio Bandi