Contributi a fondo perduto a favore delle imprese bolognesi per l’installazione di impianti fotovoltaici e/o micro e mini eolici (eventualmente combinati a sistemi di accumulo) sui tetti, sulle coperture o nelle pertinenze degli immobili in cui si svolge l’attività aziendale. Ente appaltante: Camera di Commercio di Bologna. Importo: 1.000.000 € Scadenza: 30/4/2024 Bando (pdf) Per […]