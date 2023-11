Avviso per l’attuazione del Pnrr e del Piano nazionale degli investimenti complementari al pnrr (Pnc), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, per la concessione di superficie nella disponibilità del comune di Celico (CS) per la realizzazione di impianto fotovoltaico volto a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. […]