13 Maggio 2020

Avviso pubblico per la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, ad uso pubblico, localizzate su suolo pubblico o su aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio a Albignasego (PD). La durata della concessione del suolo pubblico avrà durata decennale. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (zip)