Richiesta di concessione demaniale marittima per la durata di anni 30 di uno specchio acqueo e di una superficie demaniale marittima a terra per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico offshore flottante per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 900 MW. Il progetto è denominato “Puglia 1”, […]