18 Giugno 2020

Affidamento in concessione di stalli di parcheggio di proprietà comunale di Monte San Giusto (MC) per l’installazione e gestione di impianti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica. Importo: n.d. Scadenza: 13/7/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi