Rapporto dall’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) e della società di consulenza auctusESG sull’uso di capitali pubblici e privati in partenariato per finanziare progetti ad energie rinnovabili su piccola scala per ridurre la povertà energetica nei Paesi in via di sviluppo e ampliare l’accesso all’energia pulita. Autore: Namita Vikas, Vibhuti Garg, Sourajit Aiyer […]