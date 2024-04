Assistenza specialistica per riassegnazioni delle concessioni idroelettriche della Lombardia

Bando per l’appalto del servizio di assistenza tecnico specialistica a supporto delle procedure finalizzate alla riassegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica in Lombardia, scadute e in scadenza entro il 31.12.2029, e del servizio di assistenza all’amministrazione concedente per le relative attività gestionali. Importo: 3.499.200 € Scadenza: 29/4/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi […]