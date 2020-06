15 Giugno 2020

Manifestazione di interesse per l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione delle strade a Celano (AQ), suddivisa in 2 lotti. Importo: 164.975 euro Scadenza: 27 giugno 2020 Bando (zip)