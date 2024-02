Adeguamento impianti ed efficientamento energetico rifugio a Sormano (CO)

Avviso pubblico esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’appalto delle opere denominate riqualificazione, valorizzazione, adeguamento impianti tecnologici, efficientamento energetico di Alpetto di Torno in comune di Sormano (CO) Borgo Ospitale. Ente appaltante: Comunità Montana Del Triangolo Lariano. Importo: 502.658 € Scadenza: 16/2/2024 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi