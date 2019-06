21 Giugno 2019

Convenzione quadro ACP – acquisizione di veicoli elettrici per la mobilità sostenibile secondo i criteri ambientali minimi del green public procurement. La gara è suddivisa in 8 lotti. Valore totale stimato: euro 14.507.000. Lotto 8 – fornitura e installazione infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (tipo wall box). Importo: 270.000 euro Scadenza: 16 luglio 2019 […]