Trina Solar ha avviato una campagna per uniformare wafer e moduli di silicio a una dimensione di 210 mm. Il suo studio mostra che le temperature di esercizio per i moduli da 210 mm e da 182 mm sono più o meno le stesse e che quindi non ci sono perdite di efficienza ma solo economie di scala che deriverebbero dalla standardizzazione del formato più grande.

Autore: Trina Solar

Data pubblicazione: novembre 2020

Pagine: 7

Il documento è collegato all’articolo: FV, alcuni grandi produttori vogliono standardizzare dimensioni dei moduli

Trina - Study into Operating Temperatures of the 210mm Ultra-high Power Module



