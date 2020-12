1 Dicembre 2020

Titolo: China’s Accelerated Decarbonization

In 30-40 anni la Cina sarà squassata da un “terremoto” dell’energia per puntare alla neutralità carbonica entro il 2060, vale a dire, azzerare le emissioni nette di anidride carbonica in tutti i settori (produzione di energia, trasporti, industrie). Per un Paese che emette il 28% della CO2 su scala globale (è il singolo Paese che inquina di più), dove i consumi di energia continuano a crescere e il carbone vale ben oltre metà del mix di generazione elettrica, la sfida delle emissioni-zero ha il sapore di un’impresa ai limiti dell’impossibile.

Autore: Bloomberg New Energy Finance

Data: novembre 2020

Pagine: 27

Il documento è collegato all’articolo: La Cina verso un 2060 quasi tutto elettrico e rinnovabile