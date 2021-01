Titolo: Le infrastrutture di ricarica pubbliche in Italia

In Italia, a dicembre 2020, sono stati installati 19.324 punti di ricarica per le auto elettriche, in 9.709 infrastrutture accessibili al pubblico. Secondo Motus-E è necessario definire una piattaforma nazionale con tutti i dati sulle colonnine, oltre a semplificare le procedure per autorizzare nuove installazioni.

Autore: Motus-E

Data di pubblicazione: dicembre 2020

Pagine: 20

Il documento è collegato all’articolo: Auto elettrica, in Italia crescono i punti di ricarica ma c’è ancora tanto da fare

Potrebbe interessarti anche: