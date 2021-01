Titolo: Energy Transition Investment Trends

Per la prima volta gli investimenti totali nella transizione energetica hanno superato 500 miliardi di dollari in un anno (501,3 miliardi di $ nel 2020), in crescita del 9% in confronto al 2019. La cifra include tutti gli investimenti in tecnologie pulite per de-carbonizzare il mix energetico, quindi non solo le fonti rinnovabili, ma anche veicoli elettrici, batterie e altri sistemi di accumulo energetico, idrogeno, pompe di calore, sistemi CCS (Carbon Capture and Storage).

Autore: Bloomberg New Energy Finance (BNEF)

Data di pubblicazione: gennaio 2021

Pagine: 19

Il documento è collegato all’articolo: Investimenti in tecnologie pulite: nel 2020 si è sfondato il muro dei 500 miliardi di dollari

