L’Europa lo scorso anno ha installato un volume record di eolico offshore: in totale 3,6 GW con la fetta maggiore in Gran Bretagna, che da sola ha realizzato impianti per 1,7 GW di nuova capacità, seguita da Germania e Danimarca con rispettivamente 1,1 GW-374 MW. Questi i dati principali diffusi dalla lobby europea dell’energia del […]

Potrebbe interessarti anche: