I PPA si stanno diffondendo anche in Italia, anche se con velocità minore rispetto ad altri paesi come Gran Bretagna, Spagna, Paesi Scandinavi e Stati Uniti, ma faticano ad affermarsi come modalità di contrattazione dell’energia rinnovabile sul mercato nazionale: ad oggi si registrano contratti PPA per una capacità complessiva di circa 600 MW, pari a l’1,5% […]

Potrebbe interessarti anche: