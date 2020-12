L’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti che riguardano le modalità per presentare l’attestato di prestazione energetica (APE) e accedere così alla maxi detrazione fiscale del 110% (Superbonus). Nel caso specifico, un contribuente ha chiesto all’Agenzia se sia possibile utilizzare il Superbonus per lavori in un’abitazione di proprietà, iniziati a dicembre 2019 senza produrre l’attestato […]

Potrebbe interessarti anche: