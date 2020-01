Si può usare il nuovo credito fiscale che sostituisce il superammortamento, ma anche la nuova Sabatini "potenziata”.

“Ci sono attualmente agevolazioni per poter installare sistemi di accumulo a servizio di impianti fotovoltaici aziendali, incentivati e non in conto energia. Per esempio la nuova Sabatini o il super ammortamento (rimodulato dalla finanziaria) possono aiutare economicamente?” La domanda (neretti nostri) è tra le diverse giunte in redazione per la rubrica “Chiedilo a QualEnergia.it PRO […]

